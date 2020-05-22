Карантин у Києві заборонили знімати. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований вже у 2 тис. 522 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 47 осіб, серед них дев’ятеро медиків. Госпіталізовано 16 нових хворих.

За останню добу захворіли 22 жінки віком від 19 до 86 років та 23 чоловіка від 19 до 76 років. Окрім того, захворіли двоє хлопчиків 9 та 10 років. Про це 22 травня розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

За останню добу від коронавірусу помер один хворий. За весь період епідемії у Києві 58 летальних випадків. Водночас одужали за добу 23 людини, а за весь час 338 пацієнтів.

Мер міста також розповів про складну ситуацію з послабленням карантину, черговий етап якого планували запровадити 23 травня. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) повідомило, що Київ та ще 11 областей не відповідають вимогам, необхідним для послаблення карантину. За словами Кличка, з трьох пунктів, визначених МОЗ, епідеміологічна ситуація у місті не відповідає лише одному. Так, визначена міністерством норма — 12 хворих на 100 тис. населення. У Києві цей показник складає 15 осіб. Через це місто не може перейти до другого етапу послаблення карантину.

Водночас інші два критерії — заповненість ліжок та кількість зроблених тестів на 100 тис. осіб — відповідають нормам. Кличко зазначив, що кількість зроблених тестів навіть втричі перевищує встановлений показник.

За його словами, кількість хворих зумовлена спалахом коронавірусу у Дарницькому інтернаті для дівчат минулого тижня. Проте за останні шість днів кількість нових інфікованих була у межах норми. У зв’язку з цим Кличко звернувся до Кабміну.

Звертаюся до уряду з проханням дозволити Києву розпочати другий етап послаблень, але не всіх, а тих, які критично необхідні місту та бізнесу. Зокрема, відновити роботу громадського транспорту та торгових закладів до 1 тис. кв. м із 23 травня. Не відкривати поки дитячі та спортмайданчики. А метро відкрити, як і планували, з 25 травня, бо в місті відбувається транспортний колапс, — заявив Кличко.

Також він зазначив, що, оскільки 23 травня вихідний день, наземний громадський транспорт у звичайному режимі зможе розпочати роботу з 12.00.

Він додав, що чекатиме на реакцию уряду, а завтра вранці відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуації, де буде ухвалене остаточне рішення щодо послаблення карантину.

Як писав «Ракурс», згідно з даними МОЗ, тільки 13 областей готові до другого етапу послаблення карантину. Решта 11 областей і місто Київ не повинні знімати обмеження.