Владислав Криклій. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n138602-oblychchya-novi-shemy-stari-krykliy-ne-vnosyt-do-deklaraciyi-mayno-cyvilnoyi-drujyny.html

Ракурс

Боротьба з корупцією була одним із пунктів передвиборної кампанії президента України Володимира Зеленського. Але прийшов час високопоставленим чиновникам подавати декларації і люди, наближені до президента, чомусь захотіли приховати своє майно за допомогою старих перевірених схем. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, вирішив, що він може не вказувати у декларації елітне майно своєї цивільної дружини Тетяни Декало.

Це порушення антикорупційного законодавства з боку міністра не вислизнуло з поля зору журналістів інформагентства «STOP корупції».

Журналісти провели розслідування і встановили, що Криклій 12 разів подавав декларацію про доходи, але ні жодному з документів не вказав свою цивільну дружину. Як відомо, закон про запобігання корупції передбачає, що в декларації слід вказувати цивільну дружину. Спільним проживанням вважається, якщо цивільне подружжя живе разом не менше 183 днів у році.

Декало в інтерв’ю журналістам заявила, що проживає спільно з Кріклієм вже десять років. Громадянська дружина міністра повідомила, що вони разом із чоловіком вирішили не вказувати у декларації її майно. За словами жінки, вона навіть не знала, що у цивільному шлюбі необхідно щось декларувати.

Журналісти встановили, що Декало володіє двома квартирами в Києві. В одній квартирі на вулиці Дмитрівській, яка була придбана у 2010 році, жінка не проживає. Друга квартира розташована в будинку на вулиці Гоголівській і була придбана у 2019 році. Журналісти встановили, що 15 травня з підземного паркінгу цього будинку виїхав позашляховик, на якому Криклій відправився з робочою поїздкою до Одеської області.

Декало працює психологом і має приватну практику, але доходи жінки набагато менші, чим вартість цієї київської квартири.

За інформацією журналістів, один прийом у Декало коштує близько 1 тис. грн. У кращому випадку, психолог за місяць може заробити близько 2 тис. дол. А вартість квартири, у якій вона проживає з Кріклієм, за скромними оцінками становить близько 355 тис. дол.

Не складно порахувати, що психологу довелося б заробляти на квартиру близько 15 років. Журналісти припускають, що фактично квартиру придбав Криклій. Слід уточнити, що нинішній міністр із 2014 року є держслужбовцем і його зарплата не дуже висока.

Також можна простежити, як поліпшувався добробут Декало по автопарку жінки. У 2011 році вона їздила на бюджетному автомобілі Ford Fiesta, в 2013 році психолог пересіла на паркетник Ford Kuga. Ще через два роки, у 2015 році, коли Криклій очолив Головний сервісний центр МВС, Декало стала управляти кросовером Volvo XC60. Ще через два роки, громадянська дружина міністра сіла за кермо елітного позашляховика Mercedes GLC 43.

За навмисне не внесення до декларації відомостей законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. За подібне правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років, а також заборони займати державні посади протягом трьох років.

На думку журналістів, їхня інформація є підставою для відкриття кримінального провадження щодо Криклія.

Як раніше писав «Ракурс», журналісти встановили, що глава Служби безпеки України Іван Баканов є одноосібним керівником комерційної фірми, зареєстрованої в Іспанії.