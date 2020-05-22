Владислав Криклий. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n138602-lica-novye-shemy-starye-krikliy-ne-vnosit-v-deklaraciu-imuschestvo-grajdanskoy-jeny.html

Ракурс

Борьба с коррупцией была одним из пунктов предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского. Но пришло время высокопоставленным чиновникам подавать декларации и люди, приближенные к президенту, почему-то захотели скрыть свое имущество с помощью старых проверенных схем. Министр инфраструктуры Владислав Криклий, посчитал, что он может не указывать в декларации элитное имущество своей гражданской жены Татьяны Декало.

Это нарушение антикоррупционного законодательства со стороны министра не ускользнуло от журналистов информагентства «STOP коррупции».

Журналисты провели расследование и установили, что Криклий 12 раз подавал декларацию о доходах, но ни в одном из документов не указал свою гражданскую жену. Как известно, закон о предотвращении коррупции предусматривает, что в декларации следует указывать гражданскую жену. Совместным проживанием считается, если гражданские супруги живут вместе не менее 183 дней в году.

Декало в интервью журналистам заявила, что проживает совместно с Криклием уже десять лет. Гражданская супруга министра сообщила, что они вместе с мужем решили не указывать в декларации ее имущество. По уверению женщины, она даже не знала, что в гражданском браке необходимо что-то декларировать.

Журналисты установили, что Декало владеет двумя квартирами в Киеве. В одной квартире на улице Дмитриевской, которая была приобретена в 2010 году, женщина не проживает. Вторая квартира расположена в доме на улице Гоголевской и была приобретена в 2019 году. Журналисты установили, что 15 мая из подземного паркинга этого дома выехал внедорожник, на котором Криклий отправился с рабочей поездкой в Одесскую область.

Декало работает психологом и имеет частную практику, но доходы женщины несоизмеримы со стоимостью этой киевской квартиры.

По информации журналистов, один прием у Декало стоит около 1 тыс. грн. В лучшем случае, психолог в месяц может заработать около 2 тыс. долл. Стоимость же квартиры, в которой она проживает с Криклием, по скромным оценкам составляет около 355 тыс. долл.

Не сложно сосчитать, что психологу пришлось бы зарабатывать на квартиру около 15 лет. Журналисты предполагают, что фактически квартиру приобрел Криклий. Следует уточнить, что нынешний министр с 2014 года является госслужащим и его зарплата не слишком высокая.

Также можно проследить, как улучшалось благосостояние Декало по автопарку женщины. В 2011 году она ездила на бюджетном автомобиле Ford Fiesta, в 2013 году психолог пересела на паркетник Ford Kuga. Еще через два года, в 2015 году, когда Криклий возглавил Главный сервисный центр МВД, Декало стала управлять кроссовером Volvo XC60. Спустя еще два года, гражданская жена министра села за руль элитного внедорожника Mercedes GLC 43.

За преднамеренное не внесение в декларацию сведений законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность. За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а также запрета занимать государственные должности на протяжении трех лет.

По мнению журналистов, их информация является основанием для открытия уголовного производства в отношении Криклия.

Как ранее писал «Ракурс», журналисты установили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов является единоличным руководителем коммерческой фирмы, зарегистрированной в Испании.