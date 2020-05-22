В Киеве ожидается сильный ветер. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138599-sinoptiki-prognoziruut-shtormovoy-veter-v-kieve-i-zamorozki-v-ukraine.html

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Неблагоприятные погодные условия 22 мая синоптики обещают в Киеве.

На столицу надвигается сильный ветер, порывы которого днем будут достигать 15−24 м/с. Объявлен желтый уровень опасности. Во время этого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во время сильного ветра специалисты советуют плотно закрыть все окна домов, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу. Если непогода застала вас на улице, то надо подальше держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

При шквалах надо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Не стоит во время порывов ветра ходить вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

В украинском Гидрометцентре добавили, что сегодня в большинстве районов восточных, Николаевской, Запорожской и Черновицкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, синоптики обещают ночью 23 мая в западных областях и в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0−3°.

Напомним, сегодня синоптики обещали осадки в виде дождя днем в части северных и восточных областей. Днем столбики термометров должны показать 10−18° выше нуля.