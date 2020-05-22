У Києві очікується сильний вітер. Фото: Ракурс

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Несприятливі погодні умови 22 травня синоптики обіцяють у Києві.

На столицю суне сильний вітер, пориви якого сьогодні вдень сягатимуть 15−24 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпечності. Під час цього рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Під час сильного вітру фахівці радять щільно закрити усі вікна будинків, а з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти назовні. Якщо негода застала вас на вулиці, то треба подалі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

При шквалах треба сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Не варто під час поривів вітру ходити поблизу великих дерев, а також паркувати поруч із ними автотранспорт.

В українському Гідрометцентрі додали, що сьогодні у більшості районів східних, Миколаївської, Запорізької та Чернівецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, синоптики обіцяють вночі 23 травня у західних областях та в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0−3°.

Нагадаємо, сьогодні синоптики обіцяли опади у виді дощу вдень у частині північних та східних областей. Вдень стовпчики термометрів повинні показати 10−18° вище нуля.