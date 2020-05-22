Іван Баканов. Фото: Високий замок

https://racurs.ua/ua/n138598-bakanov-hoche-vsydity-na-dvoh-stilcyah-glava-sbu-keruie-kompaniieu-iz-neruhomosti-v-ispaniyi.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ускладнюється тим, що співробітники органів, які повинні припиняти корупційні дії, часто самі порушують закони. Журналісти провели розслідування і встановили, що глава Служби безпеки України Іван Баканов є одноосібним керівником фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, яка зареєстрована в Іспанії.

Про даний факт повідомила в Facebook журналістка Наталя Седлецька, яка є ведучою програми «Схеми: корупція в деталях».

Згідно виписки з реєстру юридичних осіб Іспанії, компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (у перекладі — «Нова Зелена земля») зареєстрована у провінції Жирона. Баканов із 2015 року і по сьогодні займає у ній посаду «administrador único». Іншими словами, головний СБУшник є одноосібним керівником даної фірми, а це заборонено українським законодавством.

Засновником компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada виступає кіпрська компанія Davegra LTD, власником якої є Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95».

Статутний капітал фірми всього 3 тис. євро. Вона спеціалізується на будівництві, а також проводить різні операції з нерухомістю.

За допомогою відкритих реєстрів не вдалося встановити, чи діє компанія зараз, тому що вона не надає річні звіти. Фірму навіть було внесено до списку порушників податкової інспекції Іспанії. За таке порушення іспанським законодавством передбачені штрафні санкції від 1,2 тис. євро до 60 тис. євро. Сума штрафу залежить від розміру статутного капіталу.

Журналісти встановили, що у Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона фірма значиться як діюча, і не вважається ліквідованою.

Баканов відмовився коментувати своє керівництво іспанською фірмою. У прес-службі СБУ відповіли, що Баканов «не займається комерційною діяльністю із моменту призначення на державну посаду», а компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada «офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році».

Як відомо, чиновники зобов’язані надати декларації у публічному реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції до 1 червня. Восени 2019 року до законодавства були внесені зміни і тепер керівництво СБУ також зобов’язане публікувати свої декларації.

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроект № 3196, який відносить майнові декларації керівництва СБУ до розряду засекречених.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський під час недавньої прес-конференції заявив, що вважає Баканова найчеснішим главою СБУ за весь час незалежності України.