Иван Баканов. Фото: Высокий замок

https://racurs.ua/n138598-bakanov-hochet-usidet-na-dvuh-stulyah-glava-sbu-rukovodit-kompaniey-po-nedvijimosti-v-ispanii.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине затрудняется тем, что сотрудники органов, которые должны пресекать коррупционные действия, зачастую сами нарушают законы. Журналисты провели расследование и установили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов является единоличным руководителем фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая зарегистрирована в Испании.

О данном факте сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, которая является ведущей программы «Схемы: коррупция в деталях».

Согласно актуальной выписке из реестра юридических лиц Испании, компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе — «Новая Зеленая земля») зарегистрирована в провинции Жирона. Баканов с 2015 года и по сегодняшний день занимает в ней должность «administrador único». Другими словами, главный СБУшник является единоличным руководителем данной фирмы, а это запрещено украинским законодательством.

Основателем компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada выступает кипрская компания Davegra LTD, владельцем которой является Андрей Яковлев, автор «Студии Квартал-95».

Уставный капитал фирмы всего 3 тыс. евро. Она специализируется на строительстве зданий, а также проводит различные операции с недвижимостью.

С помощью открытых реестров не удалось установить, действует ли компания в данное время, потому что она не представляет годовые отчеты. Фирма даже была внесена в список налоговой инспекции Испании как нарушитель. За данное нарушение испанским законодательством предусмотрены штрафные санкции от 1,2 тыс. евро до 60 тыс. евро. Сумма штрафа зависит от размера уставного капитала.

Журналисты установили, что в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона эта фирма значится как действующая, и не считается ликвидированной.

Баканов отказался комментировать свое руководство испанской фирмой. В пресс-службе СБУ ответили, что Баканов «не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность», а компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada «официально приостановила свою деятельность в 2019 году».

Как известно, чиновники обязаны подать декларации в публичном реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции до 1 июня. Осенью 2019 года в законодательство были внесены изменения и теперь руководство СБУ также обязано публиковать свои декларации.

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подал со статусом «неотложный» законопроект № 3196, который относит имущественные декларации руководства СБУ в разряд засекреченных.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский во время недавней пресс-конференции заявил, что считает Баканова самым честным главой СБУ за все время независимости Украины.