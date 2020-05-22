Новости Украины: Луценко впервые раскрыл детали поездки в США к адвокату Трампа Джулиани

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Вмешательство в выборы президента США 2016 года стали главной темой разговоров бывшего генпрокурора Юрия Луценко с американской стороной. Екс-чиновника адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани несколько раз приглашал посетить США. По словам экс-главы Генпрокуратуры, в 2018 году он взял отпуск и на три дня уехал в Нью-Йорк вместе с младшим сыном.

Луценко подчеркнул, что эта поездка была его частной инициативой, совершенно не связанной с Петром Порошенко. Связь в этом деле с бывшим президентом Луценко назвал «полной ерундой». Также бывший генпрокурор заверил, что во время разговора с Джулиани он не раскрывал тайны следствия, не передавал информации, следственных или прокурорских документов.

Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа ежедневно. Его интерес — что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года, — рассказал Луценко в интервью НВ.

По его словам, он посоветовал Джулиани начинать расследование, а украинская сторона могла бы предоставить информацию в ответ на запросы из США, или даже создать совместную следственную группу.

На следующий день речь шла о компании Burisma экс-министра правительства Азарова Николая Злочевского, который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии для своей фирмы. Соответственно, как только закончилась Революция достоинства, членом правления этой компании стал экс-президент Польши Квасневский, а вскоре и сын вице-президента США Хантер Байден. Ежемесячно они получали двойной платеж… Общие выплаты Байдену составили почти миллион долларов, — рассказал Луценко.

Он добавил, что в платежных документах причина выплат указана «за консалтинг». Экс-генпрокурор отметил, что эта фирма была зарегистрирована на Кипре, платежи проходили в Латвии, а газ добывался в Украине.

В один момент Джулиани берет, телефон и включает мне видео, где Джо Байден уже после отставки… просто хвастается тем, как он сумел наладить отношения… Я был в шоке, когда впервые увидел это видео, потому что человек сам рассказывает, как он требовал от президента другой страны снять генпрокурора, который расследовал дела против компании, где работал его сын, — сообщил бывший чиновник.

Луценко утверждает, что на переговоры с Джулиани он поехал, чтобы «добиться следствия по делу о деньгах Януковича», огромная часть из которых осела в США.

Также бывший топ-чиновник говорит, что объяснял адвокату Трампа, что законодательство Украины не распространяется на вероятное злоупотребление иностранными служащими и на вероятный конфликт интересов иностранных чиновников.

Украина не может быть арбитром, если конфликт между государством США и американским вице-президентом — это исключительно юрисдикция американских правоохранительных органов. И поэтому в результате этих трехдневных дискуссий, Джулиани был просто удивлен нашей правоохранительной системой, — резюмировал экс-чиновник.

По мнению Луценко, он был единственным генеральным прокурором в мире, не имеющим власти над НАБУ, которое обязано вести следствие против топ-чиновников.

Вместе с тем, бывший глава Генпрокуратуры добавил, что за свыше года после его разговора с Джулиани в США не возбудили дело против Байдена.

Напомним, что сейчас в США проходит активная фаза президентской избирательной кампании. Выборы президента США должны состояться этой осенью. Байден является главным соперником действующего президента Дональда Трампа. По мнению дипломатов, Украину могут попробовать втянуть во внутренние политические «разборки» в Соединенных Штатах.