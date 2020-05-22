Новини України: Луценко вперше розкрив деталі поїздки в США до адвоката Трампа Джуліані

https://racurs.ua/ua/n138601-my-rozmovlyaly-try-dni-lucenko-rozkryv-detali-poyizdky-v-ssha-do-advokata-trampa-djuliani.html

Ракурс

Про втручання у вибори президента США 2016 року, а також переговори з американською стороною розповів колишній генпрокурор Юрій Луценко, якого адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані кілька разів запрошував відвідати США. За словами екс-глави Генпрокуратури, у 2018 році він взяв кількаденну відпустку і разом з молодшим сином поїхав до Нью-Йорка.

Луценко наголосив, що ця поїздка була його приватною ініціативою, абсолютно не пов’язаною з Петром Порошенком. Зв’язок у цій справі з колишнім президентом Луценко назвав «повною дурнею». Також він запевнив, що під час розмови з Джуліані не йшлося про жодні таємниці слідства чи передачу інформації, слідчих або прокурорських документів.

Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години щодня. Його інтерес — що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року, — розповів Луценко в інтерв’ю НВ.

За його словами, він порадив Джуліані починати розслідування, а українська сторона могла б надати інформацію у відповідь на запити зі США, або навіть створити спільну слідчу групу.

Наступного дня йшлося про компанію Burisma екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського, який, ймовірно, примушував підлеглих видавати ліцензії для власної фірми. Відповідно, щойно закінчилася Революція гідності, членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Квасневський, а невдовзі і син віце-президента США Хантер Байден. Щомісяця вони отримували подвійний платіж… Загальні виплати Байденові склали майже мільйон доларів, — розповів Луценко.

Він додав, що у платіжних документах як причина виплат вказувалося «за консалтинг». Екс-генпрокурор зауважив, що ця фірма була зареєстрована на Кіпрі, платежі відбувалися у Латвії, а газ видобувався в Україні.

Тут Джуліані дістає, здається, свій телефон, вмикає мені відео, де Джо Байден уже після відставки… просто хизується тим, як він зумів налагодити стосунки… Я був шокований, коли вперше побачив це відео, бо людина сама розповідає, як вона вимагала від президента іншої країни зняти генпрокурора, який розслідував справи проти компанії, де працював його син, — повідомив екс-чиновник.

Луценко стверджує, що на переговори з Джуліані він поїхав, щоб «домогтися спільного слідства у справі щодо грошей Януковича», величезна частина з яких осіла у США.

Також колишній топ-посадовець каже, що пояснював Джуліані, що законодавство України не поширюється на ймовірне зловживання іноземними службовцями і на ймовірний конфлікт інтересів іноземних чиновників.

Україна не може бути арбітром, чи є конфлікт між державою США та американським віце-президентом — це виключно юрисдикція американських правоохоронних органів. І тому в результаті цих триденних дискусій, Джуліані був просто здивований нашою правоохоронною системою, — резюмував екс-чиновник.

На думку Луценка, він був єдиним генеральним прокурором у світі, який не мав жодної влади над НАБУ, котре зобов’язане вести слідство щодо високопосадовців.

Разом з тим, колишній очільник Генпрокуратури додав, що за понад рік після його розмови з Джуліані у США не порушили справу проти Байдена.

Нагадаємо, що зараз у США триває активна фаза президентської виборчої кампанії. Вибори президента США мають відбутися восени. Байден є головним суперником чинного президента Дональда Трампа. На думку дипломатів, Україну можуть спробувати втягнути у внутрішні політичні «розбірки» у Сполучених Штатах.