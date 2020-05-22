НАЗК буде посилено перевіряти декларації. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n138600-antykorupciyne-buro-grozytsya-pryskiplyvo-potrusyty-prezydentiv-i-premieriv-dokument.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) візьметься за декларації президентів України, прем'єр-міністрів і міністрів Кабміну. Тепер НАЗК перевірятиме вартість зазначеного в декларації майна і порівнюватиме з його ринковою ціною.

У разі появи нової інформації в документі, антикорупційне бюро буде повністю перевіряти декларацію. Також НАЗК обіцяє перевіряти, чи не перевищують граничну суму подарунки, отримані чиновниками. Про ці нові правила повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також передбачена перевірка на встановлення ознак необґрунтованості отримання активів. Така повна перевірку однієї декларації може тривати 120 днів. Після цього уповноважена особа повинна протягом 10 днів має підготувати довідку за результатами проведення повної перевірки декларації. Ця довідка повинна бути опублікована на сайті НАЗК.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначають, що новий механізм дозволить перевіряти декларації чиновників більш ефективно і технологічно. Також наголошується, що повна перевірка декларацій дозволяє виявити тих осіб, які використовують державні посади для власного збагачення.

Нагадаємо, раніше нардеп Юлія Тимошенко внесла зміни до своєї електронної декларації. Вона задекларувала майже 150 млн грн, отриманих від американської компанії як «компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011−2014 років».