НАПК будет усиленно проверять декларации. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n138600-antikorrupcionnoe-buro-grozitsya-s-pristrastiem-potrusit-prezidentov-i-premerov-dokument.html

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) займется декларациями президентов Украины, премьер-министров и министров Кабмина. Теперь НАПК будет проверять стоимость указанного в декларации имущества и сравнивать с его рыночной ценой.

В случае появления новой информации в документе, антикоррупционное бюро будет полностью перепроверять декларацию. Также НАПК обещает проверять, не превышают ли граничную сумму подарки, полученные чиновниками. Об этих новых правилах сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также предусмотрена проверка на установление признаков необоснованности приобретения активов. Такая полная проверка одной декларации будет длиться 120 дней. После этого уполномоченное лицо должно в течение 10 дней должно подготовить справку по результатам проведения полной проверки декларации. Эта справка должна быть опубликована на сайте НАПК.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции отмечают, что новый механизм позволит проверять декларации чиновников более эффективно и технологично. Также отмечается, что полная проверка деклараций позволяет обнаружить тех лиц, которые используют госдолжности для собственного обогащения.

Напомним, ранее нардеп Юлия Тимошенко внесла изменения в свою электронную декларацию. Она задекларировала почти 150 млн грн, полученных от американской компании в качестве «компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов».