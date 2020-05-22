Соратника Медведчука и Рабиновича умыли зеленкой в Харькове. Фото: Суспільне

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В Харькове облили зеленкой члена местного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.

Соратник Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с группой поддержки и партийной символикой пришел на митинг работников харьковского роддома, проходивший на улице Полтавский Шлях, пишет «Суспільне».

Медиков и представителей общественных организаций, которые поддержали их, возмутило то, что члены ОПЗЖ решили самовольно присоединиться к акции против закрытия акушерско-гинекологического отделения роддома. Лесика облил зеленкой неизвестный мужчина, за которым после этого погналась полиция. В сети появилось видео погони.

По данным участников акции, правоохранители задержали трех человек и доставили их в Холодногорское отделение полиции.

Это была акция против закрытия родотделения. Они пришли пиариться за счет нее. Ребят, ветеранов войны, это возмутило. Они подошли пообщаться с ним (Лесиком — ред.), чтобы он не пропагандировал свой «русский мир», и во время общения у него позеленело лицо. Полиция нервно отреагировала на это, — сообщили изданию активисты.

Известно, что Лесика «озеленили» не в первый раз. В июне прошлого года его облили зеленкой возле памятника советскому маршалу Жукову в Харькове.