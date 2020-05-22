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Ракурс
Обыски у мэра Рени. Фото: Антонина Бондарева

Правоохранители проводят обыски у мэра Рени из-за хищений на ремонте дорог (ФОТО)

22 мая 2020, 13:31
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Обыски устроили правоохранители у мэра районного центра Рени Одесской области.

Правоохранители посетили дом городского головы Игоря Плехова. Ранее Служба безопасности Украины разоблачила Плехова и его заместителя в организации схемы по завладению бюджетными средствами. Об обыске сегодня сообщила местная журналистка Антонина Бондарева, передает «Думская».

По информации издания, мэрия заключила 23 договора на ремонт дорог с частным предпринимателем Степаном Матчиным, которому перечислили в общей сложности 4 млн 576 тыс. грн. При этом все тендеры были допороговими (до 200 тыс. грн), что позволило провести их по неконкурентной процедуре.

Правоохранители утверждают, что подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения об объеме выполненных работ и использованных материалах. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особенно крупных размерах организованной группой) УК Украины.

Обыски у мэра Рени. Фото: Антонина Бондарева



Обыски у мэра Рени. Фото: Антонина Бондарева

Напомним, 8 мая в Харькове в городском совете проходили обыски у кабинетах чиновников. Следственные действия проводились в рамках расследования дела о растрате имущества.

Источник: Ракурс


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