Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Обшуки в мера Рені. Фото: Антоніна Бондарева

Правоохоронці проводять обшуки у мера Рені через розкрадання на ремонті доріг (ФОТО)

22 тра 2020, 13:31
999

Обшуки влаштували правоохоронці в мера районного центру Рені Одеської області.

Правоохоронці завітали до будинку міського голови Ігоря Плехова. Раніше Служба безпеки України викрила Плєхова та його заступника в організації схеми по заволодінню бюджетними коштами. Про обшук сьогодні повідомила місцева журналістка Антоніна Бондарєва, передає «Думська».

За інформацією видання, мерія уклала 23 договори на ремонт доріг з приватним підприємцем Степаном Матчіним, якому перерахували в цілому 4 млн 576 тис. грн. При цьому всі тендери були допороговими (до 200 тис. грн), що дозволило провести їх за неконкурентною процедурою.

Правоохоронці стверджують, що підрядники вносили в бухгалтерську і технічну документацію неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт і використані матеріали. Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою) КК України.

Обшуки в мера Рені. Фото: Антоніна Бондарева



Обшуки в мера Рені. Фото: Антоніна Бондарева

Нагадаємо, 8 травня у Харкові у міській раді відбувалися обшуки у кабінетах чиновників. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування справи про розтрату майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів