Обшуки в мера Рені. Фото: Антоніна Бондарева

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Обшуки влаштували правоохоронці в мера районного центру Рені Одеської області.

Правоохоронці завітали до будинку міського голови Ігоря Плехова. Раніше Служба безпеки України викрила Плєхова та його заступника в організації схеми по заволодінню бюджетними коштами. Про обшук сьогодні повідомила місцева журналістка Антоніна Бондарєва, передає «Думська».

За інформацією видання, мерія уклала 23 договори на ремонт доріг з приватним підприємцем Степаном Матчіним, якому перерахували в цілому 4 млн 576 тис. грн. При цьому всі тендери були допороговими (до 200 тис. грн), що дозволило провести їх за неконкурентною процедурою.

Правоохоронці стверджують, що підрядники вносили в бухгалтерську і технічну документацію неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт і використані матеріали. Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою) КК України.

Нагадаємо, 8 травня у Харкові у міській раді відбувалися обшуки у кабінетах чиновників. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування справи про розтрату майна.