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Ракурс
Соратника Медведчука і Рабіновича вмили зеленкою у Харкові. Фото: Суспільне

Соратника Медведчука і Рабіновича вмили зеленкою у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

22 тра 2020, 13:35
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У Харкові облили зеленкою члена тамтешнього крила партії «Опозиційна платформа — За життя», колишнього депутата міськради Андрія Лесика.

Соратник Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича з групою підтримки та партійною символікою прийшов на мітинг працівників харківського пологового будинку, що тривав на вулиці Полтавський Шлях, пише «Суспільне».

Соратника Медведчука і Рабіновича вмили зеленкою у Харкові. Фото: Суспільне

Соратника Медведчука і Рабіновича вмили зеленкою у Харкові. Фото: Суспільне

Медиків та представників громадський організацій, які підтримали їх, обурило те, що члени ОПЗЖ вирішили самовільно долучитися до акції проти закриття гінекологічно-акушерського відділення пологового. Лесика облив зеленкою невідомий чоловік, за яким після цього погналася поліція. У мережі з’явилося відео погоні.

За даними учасників акції, правоохоронці затримали трьох осіб і доставили їх до Холодногірського відділку поліції.



Це була акція проти закриття пологвідділення. А вони прийшли піаритися за рахунок неї. Хлопців, ветеранів війни, це обурило. Вони підійшли поспілкуватися з ним (Лесиком — ред.), щоб він не пропагував свій «русский мир», і під час спілкування в нього позеленіло обличчя. Поліція нервово зреагувала на це, — повідомили виданню активісти.

Відомо, що Лесика «озеленюють» не вперше. Торік у червні його облили зеленкою біля пам’ятника радянському маршалу Жукову в Харкові.

Джерело: Ракурс


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