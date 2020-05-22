Соратника Медведчука і Рабіновича вмили зеленкою у Харкові. Фото: Суспільне

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У Харкові облили зеленкою члена тамтешнього крила партії «Опозиційна платформа — За життя», колишнього депутата міськради Андрія Лесика.

Соратник Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича з групою підтримки та партійною символікою прийшов на мітинг працівників харківського пологового будинку, що тривав на вулиці Полтавський Шлях, пише «Суспільне».

Медиків та представників громадський організацій, які підтримали їх, обурило те, що члени ОПЗЖ вирішили самовільно долучитися до акції проти закриття гінекологічно-акушерського відділення пологового. Лесика облив зеленкою невідомий чоловік, за яким після цього погналася поліція. У мережі з’явилося відео погоні.

За даними учасників акції, правоохоронці затримали трьох осіб і доставили їх до Холодногірського відділку поліції.

Це була акція проти закриття пологвідділення. А вони прийшли піаритися за рахунок неї. Хлопців, ветеранів війни, це обурило. Вони підійшли поспілкуватися з ним (Лесиком — ред.), щоб він не пропагував свій «русский мир», і під час спілкування в нього позеленіло обличчя. Поліція нервово зреагувала на це, — повідомили виданню активісти.

Відомо, що Лесика «озеленюють» не вперше. Торік у червні його облили зеленкою біля пам’ятника радянському маршалу Жукову в Харкові.