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У Пакистані розбився авіалайнер. Фото: flickr.com

У Пакистані авіалайнер із пасажирами впав посеред міста (ФОТО, ВІДЕО)

22 тра 2020, 14:07
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Авіакатастрофа сьогодні сталася у Пакистані. На території міста Карачі впав пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines. Він летів із Лахора.

Літак Airbus A320, який виконував внутрішній рейс, розбився поруч із аеропортом «Джина». За попередніми даними, аварія сталася в житловому районі при спробі здійснити посадку. Про це повідомляє GeoNews, а також свідчать викладені в інтернеті відео з місця падіння.

Різні джерела пишуть, що на борту перебували від 90 до 112 осіб. GeoNews інформує, що на борту літака було 98 людей: 91 пасажир і семеро членів екіпажу. Натомість SkyNews із посиланням на представника Pakistan International Airlines інформує, що в літаку на момент аварії було 107 пасажирів.

Авіакатастрофа в Пакистані. Фото: geo.tv

Авіакатастрофа в Пакистані. Фото: geo.tv

Внаслідок падіння літака пошкоджено чотири будинки. На місці пригоди наразі перебувають рятувальники й військові. Журналісти відзначають, що двоє постраждалих вже були доставлені в лікарню. Про інших жертв поки не повідомлялося.



Нагадаємо, 17 травня у Канаді розбився літак під час показового польоту для борців із COVID-19. Повітряна машина врізалася в приватний будинок у місті Камлупс. Один з пілотів катапультувався, ще один член екіпажу отримав серйозні травми й загинув.


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