Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Анатолій Матвієнко помер у віці 67 років: стала відома причина смерті екс-нардепа. Фото: сайт ЄС

Стала відома причина смерті екс-нардепа Матвієнка (ФОТО)

22 тра 2020, 16:28
999

Анатолій Матвієнко, колишній керівник Ради міністрів Криму й народний депутат України, помер на 68 році життя.

Причиною смерті Матвієнка стало онкологічне захворювання, повідомив сьогодні у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Микола Княжицький.

Матвієнко був уродженцем Вінниччини. Шість разів отримував мандат народного депутата. Востаннє обирався до Верховної Ради восьмого скликання і входив до складу партії «Блок Петра Порошенка».

Окрім того, з 1999 року він був керівником Інституту відкритої політики й очолював створену ним Українську народну партію «Собор». А в 2005 році під керівництвом Матвієнка працювала Рада міністрів Криму.

Користувачі соцмереж висловлюють співчуття з приводу смерті Матвієнка, а також публікують згадки про його діяльність.



Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів