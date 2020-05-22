Анатолій Матвієнко помер у віці 67 років: стала відома причина смерті екс-нардепа. Фото: сайт ЄС

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Анатолій Матвієнко, колишній керівник Ради міністрів Криму й народний депутат України, помер на 68 році життя.

Причиною смерті Матвієнка стало онкологічне захворювання, повідомив сьогодні у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Микола Княжицький.

Матвієнко був уродженцем Вінниччини. Шість разів отримував мандат народного депутата. Востаннє обирався до Верховної Ради восьмого скликання і входив до складу партії «Блок Петра Порошенка».

Окрім того, з 1999 року він був керівником Інституту відкритої політики й очолював створену ним Українську народну партію «Собор». А в 2005 році під керівництвом Матвієнка працювала Рада міністрів Криму.

Користувачі соцмереж висловлюють співчуття з приводу смерті Матвієнка, а також публікують згадки про його діяльність.