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Анатолий Матвиенко умер: стала известна причина смерти экс-нардепа. Фото: сайт ЕС

Стала известна причина смерти экс-нардепа Матвиенко (ФОТО)

22 мая 2020, 16:28
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Анатолий Матвиенко, бывший руководитель Совета министров Крыма и народный депутат Украины, умер на 68 году жизни.

Причиной смерти Матвиенко стало онкологическое заболевание, сообщил сегодня в Facebook нардеп от «Евросолидарности» Николай Княжицкий.

Матвиенко был уроженцем Винницкой области. Шесть раз получал мандат народного депутата. Последний раз избирался в Верховную Раду восьмого созыва и входил в состав партии «Блок Петра Порошенко».

Кроме того, с 1999 года он был руководителем Института открытой политики и возглавлял созданную им Украинскую народную партию «Собор». А в 2005 году под руководством Матвиенко работала Совет министров Крыма.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования с связи со смертью Матвиенко, а также публикуют воспоминания о его деятельности.



Напомним, в прошлом месяце умер Иван Вакарчук — ученый, экс-министр образования, отец артиста и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука.

Источник: Ракурс


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