Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине на 23 мая снова будет дождливая, поскольку осадки не отступают.

Майские дожди будут заливать восточные, северные и часть южных и центральных областей. Температура воздуха ночью ожидается от 3° до 8° тепла, а днем столбики термометров покажут 11−18° выше нуля. Ветер ожидается северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 мая будет дождливая лишь днем, а ночью без существенных осадков. Ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем — 12−14° выше нуля. В Харькове завтра днем обещают осадки, поэтому понадобятся зонтики. Температурные показатели будут следующими: ночью 3−5° тепла, днем 13−15° выше нуля.

Погодные условия во Львове будут благоприятны для прогулок, поскольку дождя не обещают. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, а днем — 15−17° выше нуля. В Одессе в завтрашний выходной будет облачно, но тепло — ночью ожидается 6−8° выше нуля, а днем — 15−17° с выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали ночью 23 мая в западных областях и в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0−3°. Кроме того, в Киеве сегодня прогнозировались сильные порывы ветра.