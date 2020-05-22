Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 23 травня знову буде дощова, оскільки опади не відступають.

Травневі дощі заливатимуть східні, північні та частину південних й центральних областей. Температура повітря вночі очікується від 3° до 8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 11−18° вище нуля. Вітер очікується північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 6 травня буде дощова лише вдень, а вночі без істотних опадів. Вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля. У Харкові завтра вдень обіцяють опади, тому знадобляться парасольки. Температурні показники будуть наступними: вночі 3−5° тепла, а вдень 13−15° вище нуля.

Погодні умови у Львові будуть сприятливі для прогулянок, оскільки дощу не обіцяють. Температура повітря вночі 3−5° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля. В Одесі у завтрашній вихідний буде хмарно, але тепло — вночі очікується 6−8° вище нуля, а вдень — 15−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли вночі 23 травня у західних областях та в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0−3°. Крім того, у Києві сьогодні прогнозувалися сильні пориви вітру.