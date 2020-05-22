Метро в Харкові відкривається: Кернес назвав дату, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n138621-metro-v-harkovi-vidkryvaietsya-kernes-nazvav-datu-karta.html

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Метро у Харкові відкриється із понеділка, 25 травня. Про це оголосив мер міста Геннадій Кернес.

Харків, за його словами, виконав вимоги постанови Кабінету міністрів і в місті можна пом’якшувати карантин вже із 22 травня.

Метрополітен в Харкові розпочне перевозити пасажирів з 5.30 25 травня.

Карантин не скасований, а тільки ослаблений. Тому необхідність дотримуватися санітарних норм в громадському транспорті, включаючи метро, діє і сьогодні, — написав Кернес в соцмережах.

Заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов розповів «Суспільному», що метро запускається у штатному докарантинному режимі. Влада рекомендує масочний режим та дезінфекцію.

Наземний транспорт в місті повертається до маршрутів, які були до карантину, з урахуванням перекритих вулиць. Вимірювати температуру пасажирів на вході чи обмежувати прохід за кількістю людей в Харкові не будуть.

Тим часом у Києві уряд заборонив поки відкривати метро. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я повідомило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають вимогам, необхідним для послаблення карантину. З трьох пунктів, визначених МОЗ, епідеміологічна ситуація у столиці не відповідає лише одному (кількість хворих на 100 тис. населення). Тому Київ не може перейти до другого етапу послаблення карантину і відновити роботу підземки.

Мер Віталій Кличко сьогодні звернувся до уряду з проханням дозволити Києву розпочати другий етап послаблень — тих, які критично необхідні місту та бізнесу. Йшлося і про відновлення роботи громадського транспорту.

МОЗ дозволив від сьогодні пом’якшувати карантин у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Решта 11 областей і Київ не готові до другого етапу послаблень.