Українці в полоні ОРДЛО. Фото: donpatriot.news

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Український патріот Григорій Сінченко, який був двічі полонений російськими окупантами на Донбасі, втік із застінків підвалу самопроголошеної Донецької народної республіки.

По телеканалах, які контролюються бойовиками ОРДЛО, показують новину про втечу українця з будівлі так званого Міністерства державної безпеки ДНР. Окупанти вже навідувалися до родичів Сінченка. Про це повідомила мати бранця Тетяна Гулевська, 22 травня передає «Укрінформ».

Окупанти демонструють по ТБ фото втікача. На світлині видно, що на обличчі Григорія є сліди опіків. Його мати вважає, що в ДНР знову його катували.

Як відомо, 25-річного Григорія Сінченка 2 грудня 2016 року проросійські бойовики заарештували у Донецьку. Окупанти звинуватили чоловіка у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї та підривах вишки мобільного оператора «Фенікс». Українця сепаратисти катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки й душили. Від простійних побоїв у нього розірвалася легеня.

У грудні 2017 року Сінченка обміняли разом із 74 полоненими і він повернувся на підконтрольну Україні територію. У жовтні 2019 року хлопця знову затримала так звана МГБ ДНР.

Нагадаємо, у місті Покровську Донецької області проросійські бойовики викрали 21-річного ветерана АТО і дві години катували його. Окупанти таким чином намагалися змусити хлопця вступити до банди.