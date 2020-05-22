Новини: СБУ заборонила в’їзд до України Зюганову, пропагандистам РФ і нацистам

https://racurs.ua/ua/n138619-dosyt-shastaty-v-nemylist-sbu-potrapyly-zuganov-propagandysty-rf-i-nacysty-infografika.html

Ракурс

В’їзд до України на три роки заборонили для лідера КПРФ, одіозного російського політика Геннадія Зюганова, продюсера Максима Фадєєва, а також ще 39 іноземцям. Загалом у немилість Служби безпеки України потрапив 41 громадян країни-агресора та інших країн.

За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю. Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму, — повідомляє прес-центр СБУ на сторінці у Фейсбук.

У Службі безпеки пояснили, що подібні рішення ухвалюються щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.

Нагадаємо, торік російському музиканту з гурту «Бахит-компот» заборонили в’їзд в Україну. Прикордонники з’ясували, що в 2016 році громадянин РФ здійснив в’їзд на тимчасову окуповану територію України, зокрема, відвідав окупований Донецьк, без отримання дозволу в української сторони.