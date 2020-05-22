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Новости: СБУ запретила въезд в Украину Зюганову, пропагандистам РФ и нацистам

«Хватит шастать»: в немилость к СБУ попали Зюганов, пропагандисты РФ и нацисты (ИНФОГРАФИКА)

22 мая 2020, 15:46
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Въезд в Украину на три года запретили лидеру КПРФ, одиозному российскому политику Геннадию Зюганову, продюсеру Максиму Фадееву, а также еще 39 иностранцам. Всего в немилость Службы безопасности Украины попал 41 граждан страны-агрессора и других стран.

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Фейсбук.

В Службе безопасности объяснили, что такие решения принимаются в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.



Новини: СБУ заборонила в’їзд до України Зюганову, пропагандистам РФ і нацистам

Напомним, в прошлом году российскому музыканту из группы «Бахыт-компот» запретили въезд в Украину. Пограничники выяснили, что в 2016 году гражданин РФ совершил въезд на временную оккупированную территорию Украины, в частности, посетил оккупированный Донецк, без получения разрешения украинской стороны.

Источник: Ракурс


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