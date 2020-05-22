Авіакатастрофа в Пакистані. Фото: Bulletin Mail

https://racurs.ua/ua/n138618-aviakatastrofa-v-pakystani-pered-padinnyam-piloty-povidomyly-pro-polomku-dvyguna-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Пакистані, яка сталася сьогодні на території міста Карачі, могла відбутися через поломку двигуна. За декілька хвилин до падіння пілот повідомив диспетчерам, що «втратив свої двигуни».

Також перед посадкою екіпаж подав сигнал лиха, поскаржившись на проблеми з шасі. Диспетчери відповіли, що літак може сідати на будь-яку з двох смуг, проте за хвилину до падіння зв’язок з авіалайнером був втрачений. Про це повідомляє видання The News.

Водночас пакистанський пілот і співак Фахр-е-Алам на своїй сторінці в Twitter написав, що на борту літака перебував 91 пасажир. Він опублікував повний список громадян, які летіли на літаку. За його інформацією, усі вони загинули.

Він також опублікував останні переговори пілота з диспетчером. На записі чутно, як диспетчер каже, що літак відхиляється вліво. Саме тоді пілот розповів про відмову двигуна. Після цього йому повідомляють, на яку смугу можна сідати. Пілот сказав: «Прийнято», після чого подав сигнал лиха. За декілька хвилин зв’язок з літаком обірвався.

Last 20 minutes of conversation. Stilted though. pic.twitter.com/FLW8be2yGx — Haseeb Uddin (@haseebuddin) May 22, 2020

Пакистанські військові повідомили, що на місце аварії були відправлені сили безпеки, а вертольоти займаються оглядом місця події.

Відомо, що авіакатастрофа сталася в житловому районі міста. Телеканал Geo з посиланням на джерела у службах порятунку повідомив, що під завалами будинків знайшли 15−20 осіб. Восьмеро з них отримали травми і були госпіталізовані. Повідомляється, що були знайдені тіла однієї дитини і одного дорослого.

Зазначимо, авіасполучення в країні влада Пакистану дозволила лише декілька днів тому. До цього усі авіарейси були заборонені через пандемію коронавірусу.

Як відомо, на території міста Карачі впав пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines. Літак Airbus A320, який виконував внутрішній рейс, розбився поруч із аеропортом «Джина».