Авіакатастрофа в Пакистані, яка сталася сьогодні на території міста Карачі, могла відбутися через поломку двигуна. За декілька хвилин до падіння пілот повідомив диспетчерам, що «втратив свої двигуни».

Також перед посадкою екіпаж подав сигнал лиха, поскаржившись на проблеми з шасі. Диспетчери відповіли, що літак може сідати на будь-яку з двох смуг, проте за хвилину до падіння зв’язок з авіалайнером був втрачений. Про це повідомляє видання The News.

Водночас пакистанський пілот і співак Фахр-е-Алам на своїй сторінці в Twitter написав, що на борту літака перебував 91 пасажир. Він опублікував повний список громадян, які летіли на літаку. За його інформацією, усі вони загинули.

Він також опублікував останні переговори пілота з диспетчером. На записі чутно, як диспетчер каже, що літак відхиляється вліво. Саме тоді пілот розповів про відмову двигуна. Після цього йому повідомляють, на яку смугу можна сідати. Пілот сказав: «Прийнято», після чого подав сигнал лиха. За декілька хвилин зв’язок з літаком обірвався.

