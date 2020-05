Авиакатастрофа в Пакистане, которая произошла сегодня на территории города Карачи, могла случиться из-за поломки двигателя. За несколько минут до падения пилот сообщил диспетчерам, что «потерял свои двигатели».

Также перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. Диспетчеры ответили, что самолет может садиться на любую из двух полос, однако за минуту до крушения связь с авиалайнером была потеряна. Об этом сообщает издание The News.

При этом пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам на своей странице в Twitter написал, что на борту самолета находился 91 пассажир. Он опубликовал полный список граждан, которые летели на самолете. По его информации, все они погибли.

Он также опубликовал последние переговоры пилота с диспетчером. На записи слышно, как диспетчер говорит, что самолет отклоняется влево. Именно тогда пилот рассказал об отказе двигателя. После этого ему сообщают, на какую полосу можно садиться. Пилот ответил: «Принято», после чего подал сигнал бедствия. Через несколько минут связь с самолетом оборвалась.

Last 20 minutes of conversation. Stilted though. pic.twitter.com/FLW8be2yGx