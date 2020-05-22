Авиакатастрофа в Пакистане. Фото: Bulletin Mail

https://racurs.ua/n138618-aviakatastrofa-v-pakistane-pered-padeniem-piloty-soobschili-o-polomke-dvigatelya-video.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Пакистане, которая произошла сегодня на территории города Карачи, могла случиться из-за поломки двигателя. За несколько минут до падения пилот сообщил диспетчерам, что «потерял свои двигатели».

Также перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. Диспетчеры ответили, что самолет может садиться на любую из двух полос, однако за минуту до крушения связь с авиалайнером была потеряна. Об этом сообщает издание The News.

При этом пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам на своей странице в Twitter написал, что на борту самолета находился 91 пассажир. Он опубликовал полный список граждан, которые летели на самолете. По его информации, все они погибли.

Он также опубликовал последние переговоры пилота с диспетчером. На записи слышно, как диспетчер говорит, что самолет отклоняется влево. Именно тогда пилот рассказал об отказе двигателя. После этого ему сообщают, на какую полосу можно садиться. Пилот ответил: «Принято», после чего подал сигнал бедствия. Через несколько минут связь с самолетом оборвалась.

Last 20 minutes of conversation. Stilted though. pic.twitter.com/FLW8be2yGx — Haseeb Uddin (@haseebuddin) May 22, 2020

Пакистанские военные сообщили, что на место крушения были отправлены силы безопасности, а вертолеты занимаются осмотром места происшествия.

Известно, что авиакатастрофа произошла в жилом районе города. Телеканал Geo со ссылкой на источники в службах спасения сообщил, что под завалами домов нашли 15−20 человек. Восемь из них получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что были найдены тела одного ребенка и одного взрослого.

Отметим, авиасообщение внутри страны власти Пакистана разрешили всего несколько дней назад. До этого все авиарейсы были запрещены из-за пандемии коронавируса.

Как известно, на территории города Карачи упал пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines. Он летел из Лахора. Самолет Airbus A320, выполнявший внутренний рейс, разбился рядом с аэропортом «Джина».