Вертолет Ми-8 разбился в Пакистане. Фото:

https://racurs.ua/n199744-vertolet-s-rossiyskimi-pilotami-na-bortu-razbilsya-v-pakistane-reuters.html

Ракурс

Авіакатастрофа з російськими військовими сталася у Пакистані.

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У суботу, 28 вересня, гелікоптер Мі-8 приватної компанії з провінції Хайбер-Пахтунхва розбився на півночі країни. Повітряна машина впала невдовзі після зльоту в районі Північного Вазірістану, що поблизу кордону з Афганістаном. Про це повідомило Reuters.

Наразі відомо, що у цьому гелікоптері перебували близько 14 пасажирів, зокрема й пілоти з російської федерації. Щонайменше шестеро осіб загинуло. З травмами госпіталізували ще вісьмох осіб.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Камчатці зник з радарів російський вертоліт Мі-8, який вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець. Зв’язок з екіпажом було втрачено. На борту перебували 22 особи — троє членів екіпажу та 19 пасажирів.

Джерело: Reuters