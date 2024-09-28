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Ракурс
Вертолет Ми-8 разбился в Пакистане. Фото:

Вертолет с российскими пилотами на борту разбился в Пакистане — Reuters

28 сен 2024, 19:50
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Авіакатастрофа з російськими військовими сталася у Пакистані.


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У суботу, 28 вересня, гелікоптер Мі-8 приватної компанії з провінції Хайбер-Пахтунхва розбився на півночі країни. Повітряна машина впала невдовзі після зльоту в районі Північного Вазірістану, що поблизу кордону з Афганістаном. Про це повідомило Reuters.

Наразі відомо, що у цьому гелікоптері перебували близько 14 пасажирів, зокрема й пілоти з російської федерації. Щонайменше шестеро осіб загинуло. З травмами госпіталізували ще вісьмох осіб.

Гелікоптер Мі-8 розбився у Пакистані. Фото: соцмережі

Нагадаємо, наприкінці серпня на Камчатці зник з радарів російський вертоліт Мі-8, який вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець. Зв’язок з екіпажом було втрачено. На борту перебували 22 особи — троє членів екіпажу та 19 пасажирів.

Джерело: Reuters

Источник: Ракурс


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