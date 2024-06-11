На Кавказе упал российский Су-34, экипаж не выжил

https://racurs.ua/n196200-na-kavkaze-upal-rossiyskiy-su-34-ekipaj-ne-vyjil.html

Ракурс

Вранці 11 червня як крок доброї волі в Північній Осетії демілітаризувався літак Су-34. Екіпаж загинув і більше вже не зможе вбивати в Україні жінок та дітей.

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Російські пропагандистські медіа написали, що винищувач Су-34 розбився в гірській місцевості Північної Осетії. Екіпаж загинув. Попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що три українські далекобійні ударні БпЛА пошкодили два найсучасніших винищувача Су-57 на російському військовому аеродромі Ахтубінськ.