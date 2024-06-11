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Ракурс
На Кавказі впав російський Су-34, екіпаж не вижив

На Кавказі впав російський Су-34, екіпаж не вижив

11 чер 2024, 08:19
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Вранці 11 червня як крок доброї волі в Північній Осетії демілітаризувався літак Су-34. Екіпаж загинув і більше вже не зможе вбивати в Україні жінок та дітей.


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Російські пропагандистські медіа написали, що винищувач Су-34 розбився в гірській місцевості Північної Осетії. Екіпаж загинув. Попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що три українські далекобійні ударні БпЛА пошкодили два найсучасніших винищувача Су-57 на російському військовому аеродромі Ахтубінськ.

Джерело: Ракурс


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