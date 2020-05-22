Украинцы в плену ОРДЛО. Фото: donpatriot.news

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Ракурс

Украинский патриот Григорий Синченко, который был дважды пленен российскими оккупантами на Донбассе, сбежал из застенков подвала боевиков самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По телеканалам, которые контролируются боевиками ОРДЛО, показывают новость о побеге украинца из здания так называемого Министерства государственной безопасности ДНР. Оккупанты уже наведывались к родственникам Синченко. Об этом сообщила мать пленника Татьяна Гулевская, 22 мая, передает «Укринформ».

Оккупанты демонстрируют по ТВ фото беглеца. На фотографии видно, что на лице Григория есть следы ожогов. Его мать считает, что в ДНР снова его пытали.

Как известно, 25-летнего Григория Синченко 2 декабря 2016 года пророссийские боевики арестовали в Донецке. Оккупанты обвинили мужчину в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия и подрывах вышки мобильного оператора «Феникс». Украинца сепаратисты пытали электротоком, подвешивали к потолку за выкрученные руки и душили. От простейших побоев у него разорвалось легкое.

В декабре 2017 года Синченко обменяли вместе с 74 пленными, и он вернулся на подконтрольную Украине территорию. В октябре 2019 года парня снова задержала так называемая МГБ ДНР.

Напомним, в городе Покровске Донецкой области пророссийские боевики похитили 21-летнего ветерана АТО и два часа пытали его. Оккупанты таким образом пытались заставить парня вступить в банды.