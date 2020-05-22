Метро в Харькове открывается: Кернес назвал дату, фото — Радио Свобода

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Метро в Харькове откроется с понедельника, 25 мая. Об этом объявил мэр города Геннадий Кернес.

Харьков, по его словам, выполнил требования постановления Кабинета министров и в городе можно смягчать карантин уже с 22 мая.

Метрополитен в Харькове начнет перевозить пассажиров с 5.30 25 мая.

Карантин не отменен, а только ослаблен. Поэтому необходимость соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте, включая метро, ​​действует и сегодня, — написал Кернес в соцсетях.

Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов рассказал «Суспільному», что метро запускается в штатном докарантинном режиме. Власти рекомендуют только масочный режим и дезинфекцию.

Наземный транспорт в городе возвращается к маршрутам, которые были до карантина, с учетом перекрытых улиц. Измерять температуру пассажиров на входе или ограничивать проход по количеству людей в Харькове не будут.

Тем временем в Киеве правительство запретило пока открывать метро. Сегодня Министерство здравоохранения сообщило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют требованиям, необходимым для ослабления карантина. Из трех пунктов, определенных Минздравом, эпидемиологическая ситуация в столице не соответствует только одному (количество больных на 100 тыс. населения). Поэтому Киев не может перейти ко второму этапу ослабления карантина и возобновить работу подземки.

Мэр Виталий Кличко сегодня обратился к правительству с просьбой разрешить Киеву начать второй этап послаблений — тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. Речь шла и о возобновлении работы общественного транспорта.

Минздрав разрешил с сегодняшнего дня смягчить карантин в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Остальные 11 областей и Киев не готовы ко второму этапу послаблений.