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Ракурс
Массовое убийство на Житомирщине. Фото: euroradio.fm

Расстрел на Житомирщине: изъяты пять ружей, стрелок фигурировал в деле о взяточничестве полиции (ФОТО)

22 мая 2020, 16:30
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Массовое убийство в Житомирской области расследует полиция, предварительно установлена последовательность трагических событий. Известно, что на рыбалку приехали восемь человек, которые давно были знакомы с арендатором пруда и поддерживали с ним приятельские отношения.

Ночью между тремя мужчинами возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Арендатор схватил охотничье ружье, на которое у него было разрешение, и застрелил двух гостей, сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Массовое убийство на Житомирщине. Фото: НацполицияЗатем подозреваемый направился в домик, где отдыхали шестеро гостей, и начал их расстреливать. В результате арендатор пруда застрелил еще пятерых человек. Одному мужчине удалось сбежать в село и сообщить правоохранителям о случившемся.

Массовое убийство на Житомирщине. Фото: НацполицияУстановлено, что все погибшие являются добровольцами, участниками АТО. Трое из них являются военнослужащими Нацгвардии, которые находились на выходных после прибытия из зоны ООС.

Массовое убийство на Житомирщине. Фото: НацполицияПравоохранители на месте преступления изъяли пять единиц огнестрельного оружия. Все оружие зарегистрировано и принадлежит фигурантам трагедии. В том числе изъято и охотничье ружье, из которого арендатор застрелил своих гостей.

Массовое убийство на Житомирщине. Фото: НацполицияКроме того, было установлено, что накануне подозреваемый в убийстве помог сотрудникам Государственного бюро расследований уличить в вымогательстве взятки начальника райотдела полиции. Начальник райотдела полиции систематически требовал у подозреваемого взятки за не препятствование в разведении рыбы.

Кроме того, пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский в Facebook заявил, что он располагает информацией о том, что стрелок длительное время жил на территории России и является сторонником «ватного мира». Пресс-офицер предположил, что у стрелка с добровольцами мог возникнуть конфликт, и арендатор застрелил воинов, когда они спали.

Стало известно, что среди застреленных рыбаков был старший сержант бригады быстрого реагирования Нацгвардии Виталий Вульчин. Он недавно вернулся с фронта, где восемь месяцев служил в районе Светлодарской дуги.

Виталий Вульчин. Фото: Facebook



Также погибли двое военнослужащих воинской части № 3066, которые служили по контракту и на момент трагедии находились в отпуске по ротации в зоне ООС. Это младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.

Как ранее писал «Ракурс», жена арендатора сообщила, что причиной конфликта стали слова рыбаков о том, что они воевали на Донбассе, а ее муж даже не захотел отпустить своих сыновей в армию.

Источник: Ракурс


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