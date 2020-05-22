Массовое убийство на Житомирщине. Фото: euroradio.fm

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Ракурс

Массовое убийство в Житомирской области расследует полиция, предварительно установлена последовательность трагических событий. Известно, что на рыбалку приехали восемь человек, которые давно были знакомы с арендатором пруда и поддерживали с ним приятельские отношения.

Ночью между тремя мужчинами возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Арендатор схватил охотничье ружье, на которое у него было разрешение, и застрелил двух гостей, сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Затем подозреваемый направился в домик, где отдыхали шестеро гостей, и начал их расстреливать. В результате арендатор пруда застрелил еще пятерых человек. Одному мужчине удалось сбежать в село и сообщить правоохранителям о случившемся.

Установлено, что все погибшие являются добровольцами, участниками АТО. Трое из них являются военнослужащими Нацгвардии, которые находились на выходных после прибытия из зоны ООС.

Правоохранители на месте преступления изъяли пять единиц огнестрельного оружия. Все оружие зарегистрировано и принадлежит фигурантам трагедии. В том числе изъято и охотничье ружье, из которого арендатор застрелил своих гостей.

Кроме того, было установлено, что накануне подозреваемый в убийстве помог сотрудникам Государственного бюро расследований уличить в вымогательстве взятки начальника райотдела полиции. Начальник райотдела полиции систематически требовал у подозреваемого взятки за не препятствование в разведении рыбы.

Кроме того, пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский в Facebook заявил, что он располагает информацией о том, что стрелок длительное время жил на территории России и является сторонником «ватного мира». Пресс-офицер предположил, что у стрелка с добровольцами мог возникнуть конфликт, и арендатор застрелил воинов, когда они спали.

Стало известно, что среди застреленных рыбаков был старший сержант бригады быстрого реагирования Нацгвардии Виталий Вульчин. Он недавно вернулся с фронта, где восемь месяцев служил в районе Светлодарской дуги.

Также погибли двое военнослужащих воинской части № 3066, которые служили по контракту и на момент трагедии находились в отпуске по ротации в зоне ООС. Это младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.

Как ранее писал «Ракурс», жена арендатора сообщила, что причиной конфликта стали слова рыбаков о том, что они воевали на Донбассе, а ее муж даже не захотел отпустить своих сыновей в армию.