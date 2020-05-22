В авіакатастрофі у Пакистані вижив глава банку, фото — Times of Israel

https://racurs.ua/ua/n138627-v-aviakatastrofi-u-pakystani-vyjyv-glava-banku-foto-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Пакистані сьогодні є провідною темою у світових ЗМІ. Серед пасажирів лайнера, який розбився 22 травня поблизу міста Карачі, є ті, що вижили.

Місцеві ЗМІ з посиланням на представників місцевої влади повідомили, що в результаті авіакатастрофи вижила щонайменше одна людина — банкір Зафар Махмуд.

Літак «Пакистанських міжнародних авіаліній» впав на житлові квартали поруч з аеропортом Карачі. Видання Dawn написало, що вижив президент Банку Пенджабу Зафар Масуд. Його сім’я також підтвердила, що він пережив авіакатастрофу. У Масуда зламане стегно і ключиці, проте опіків на тілі немає і його життю нічого не загрожує.

У соцмережах з’явилися кадри порятунку Масуда. Раніше мер міста Карачі заявив, що з 107 осіб на борту літака ніхто не вижив.

Літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines виконував внутрішній рейс з Лахора в Карачі. Він впав на житлові будинки в Карачі за хвилину до приземлення. Перед катастрофою пілот літака повідомив про технічну проблему.

Телеканал Samaa TV повідомив також, що є й інші люди, які вижили. Вони нібито сиділи в літаку в першому ряду. The Nation стверджує, що в госпіталь привезли шістьох пасажирів.

У Пакистані дозволили відновити внутрішні авіаперельоти з 16 травня після двомісячного карантину. Міжнародні рейси в Пакистані можуть бути відновлені після 1 червня. Країна почала поетапне ослаблення карантину 9 травня.