Карантин в Киеве

https://racurs.ua/n138647-uje-mojno-minzdrav-peredumal-naschet-vyhoda-kieva-iz-karantina.html

Ракурс

Карантин в Киеве все-таки можно ослабить. Несмотря на свое утреннее заявление о том, что столица не готова ко второму этапу выхода из карантина, министр здравоохранения Максим Степанов теперь говорит, что уже снимать ограничения можно.

По его словам, согласно обновленным данным, уровень заболеваемости по Киеву сейчас — 11,7 человек на 100 тыс. населения. Норма, установленная Минздравом, — 12 человек. Поэтому в столице можно снимать ограничения, как и в ряде других областей. Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, далее дело за местной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Именно она решает, можно ли в столице ослаблять карантин.

Степанов также добавил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вчера проверил готовность столичного метрополитена к возобновлению работы. Отмечается, что работники подземки ответственно отнеслись к организации работы метро в условиях карантина. Там нанесли разметку, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а на станциях установили информационные стенды с материалами о коронавирусе. Метро в Киеве откроется 25 мая.

При этом, как писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко уже заявил о том, что с сегодняшнего дня в столице общественный транспорт начнет работать в обычном режиме. Ограничения снимут с 12.00, это касается только наземного транспорта. Метрополитен возобновит работу с 25 мая. Также планировалось, что в Киеве откроются детские сады и спортивные площадки.