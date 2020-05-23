Карантин у Києві

https://racurs.ua/ua/n138647-teper-mojna-moz-peredumav-schodo-vyhodu-kyieva-z-karantynu.html

Ракурс

Карантин у Києві все ж таки можна послабити. Попри свою ранкову заяву про те, що столиця не готова до другого етапу виходу з карантину, міністр охорони здоров’я Максим Степанов тепер каже, що знімати обмеження можна.

За його словами, згідно з оновленими даними, рівень захворюваності у Києві зараз — 11,7 осіб на 100 тис. населення. Норма, встановлена ​​Міністерством охорони здоров’я (МОЗ), — 12 осіб. Тому в столиці можна знімати обмеження, як і у низці інших областей. Про це Степанов написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, далі це питання має вирішувати місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме вона ухвалює рішення, чи можна у столиці послаблювати карантин.

Степанов також додав, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вчора перевірив готовність столичного метрополітену до відновлення роботи. Зазначається, що працівники підземки відповідально поставилися до організації роботи метро в умовах карантину. Там нанесли розмітку, закупили термометри і захисні щитки для співробітників, а на станціях встановили інформаційні стенди з матеріалами про коронавірус. Метро у Києві відкриється 25 травня.

Водночас, як писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко вже заявив про те, що з сьогоднішнього дня в столиці громадський транспорт почне працювати в звичайному режимі. Обмеження знімуть з 12.00, це стосується тільки наземного транспорту. Метрополітен відновить роботу з 25 травня. Також планувалося, що в Києві відкриються дитячі садки та спортивні майданчики.