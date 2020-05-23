Карантин у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Ракурс

Громадський транспорт у Києві відсьогодні почне працювати у звичайному режимі. Обмеження знімуть з 12.00 23 травня. Це стосується наземного громадського транспорту — автобусів, тролейбусів, трамваїв.

Також сьогодні відкриються торгові заклади площею до 1 тис. кв. м. Про це написав мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що, як і планувалося, з 25 травня у столиці запрацює метро. За словами Кличка, таке рішення було сьогодні прийняте на засіданні місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія зробила висновок, що епідеміологічна ситуація в Києві відповідає нормам, встановленим МОЗ. Це дозволяє місту перейти до другого етапу послаблення обмежень.

Громадський транспорт на період карантину працюватиме з обмеженнями. Він зможе перевозити одночасно лише половину від дозволеної кількості пасажирів. За дотриманням цього правила стежитиме поліція.

Водії та кондуктори зобов’язані носити маски і рукавички. Пасажири також повинні бути у масках. Перед початком роботи усі співробітники компанії-перевізника зобов’язані проходити термометрію. У салоні транспорту повинна проводитися дезінфекція перед кожним рейсом.

Як писав «Ракурс», сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі Київ не готовий до пом’якшення карантину. Епідеміологічна ситуація у місті не відповідає одному із показників, встановлених МОЗ для пом’якшення обмежень. У Києві кількість хворих на коронавірус за останні сім днів становить 15 осіб на 100 тис. населення, а допустимий рівень — 12 осіб.

Нагадаємо, вчора Кличко розповів, що такий показник з кількості захворювань — наслідок спалаху коронавірусу минулого тижня у Дарницькому інтернаті для дівчат. Проте останні шість днів кількість нових хворих не перевищувала норму.