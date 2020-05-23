Карантин в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

https://racurs.ua/n138645-klichko-zayavil-o-vozobnovlenii-raboty-obschestvennogo-transporta-i-metro-v-kieve-nesmotrya.html

Ракурс

Общественный транспорт в Киеве с сегодняшнего дня начнет работать в обычном режиме. Ограничения снимут с 12.00 23 мая. Это касается наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев.

Также сегодня откроются торговые заведения площадью до 1 тыс. кв. м. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что, как и планировалось, с 25 мая в столице заработает метро. По словам Кличко, такое решение было сегодня принято на заседании местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Комиссия сделала вывод, что эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует нормам, установленным Минздравом. Поэтому город может перейти ко второму этапу ослабления ограничений.

Общественный транспорт на период карантина будет работать с ограничениями. Он сможет перевозить одновременно только половину от разрешенного количества пассажиров. За соблюдением этого правила будет следить полиция.

Водители и кондукторы обязаны носить маски и перчатки. Пассажиры также должны быть в масках. Перед началом работы все сотрудники компании-перевозчика обязаны проходить термометрию. В салоне транспорта должна проводиться дезинфекция перед каждым рейсом.

Как писал «Ракурс», сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока что Киев не готов к смягчению карантина. Эпидемиологическая ситуация в городе не соответствует одному из показателей, установленных Минздравом для смягчения ограничений. В Киеве количество больных коронавирусом за последние семь дней составляет 15 человек на 100 тыс. населения, а допустимый уровень — 12 человек.

Напомним, вчера Кличко рассказал, что такой показатель по количеству заболеваний — последствия вспышки коронавируса на прошлой неделе в Дарницком интернате для девушек. Однако за последние шесть дней количество новых больных не превышало норму.