Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 2 тыс. 569 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 47 киевлян, среди них — 14 медиков. Семь из них госпитализированы, остальные больные лечатся дома под наблюдением врачей.

За сутки заболели 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет и 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет. Также инфицирование подтвердили у двух мальчиков 7 и 14 лет. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Также за сутки 13 пациентов преодолели коронавирус, повторные тесты показали отрицательные результаты. В целом от коронавируса вылечился 351 житель столицы.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Дарницком районе столицы — там коронавирус подтвердили у десяти жителей. В Святошинском районе девять новых больных, в Деснянском — восемь случаев заболевания.

В то же время 23 мая во время ежедневного онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока что Киев не готов к смягчению карантина. Эпидемиологическая ситуация в городе не соответствует одному из показателей, установленных Минздравом для смягчения ограничений. В Киеве количество больных коронавирусом за последние семь дней составляет 15 человек на 100 тыс. населения, а допустимый уровень — 12 человек. Именно поэтому город не может переходить ко второму этапу ослабления карантина.

Однако Степанов не исключил, что в ближайшие дни ситуация может измениться. Тогда будет принято соответствующее решение на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, вчера Кличко рассказал, что такой показатель по количеству заболеваний — последствия вспышки коронавируса на прошлой неделе в Дарницком интернате для девушек. Однако за последние шесть дней количество новых больных не превышало норму. Именно поэтому Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить ввести хоть некоторые послабления, в частности, возобновить работу общественного транспорта.