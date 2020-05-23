В Украине более 400 новых больных коронавирусом, за сутки сделали рекордное количество тестов (КАРТА)https://racurs.ua/n138643-v-ukraine-bolee-400-novyh-bolnyh-koronavirusom-za-sutki-sdelali-rekordnoe-kolichestvo-testov.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован уже у 20 тыс. 580 человек, среди них почти 1,5 тыс. детей и 4 тыс. — медработники. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 432 человек, из них 60 детей и 93 медработника. Госпитализировали 107 новых больных.
За последние сутки в Украине умерло 17 больных коронавирусом, а выздоровели 344 пациента. Всего в Украине от коронавируса вылечились 6 тыс. 929 человек, а летальных случаев — 605. Об этом 23 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также отметил, что за прошедшие сутки в Украине было сделано 10 тыс. 248 тестов на коронавирус методом ПЦР. Это новый рекорд по количеству сделанных за сутки тестов. Степанов добавил, что в дальнейшем количество тестирований будет увеличиваться. За весь период эпидемии в Украине сделано 277 тыс. тестов на коронавирус.
Министр здравоохранения отметил, что за прошедшие сутки наибольшее количество новых инфицированных было зарегистрировано в Черновицкой области — 59 случаев, Львовской и Ровенской областях — по 45 новых больных и Киеве — 47 инфицированных.
Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:
- Винницкая область — 853 случая;
- Волынская область — 759 случаев;
- Днепропетровская область — 865 случаев;
- Донецкая область — 143 случая;
- Житомирская область — 618 случаев;
- Закарпатская область — 1042 случая;
- Запорожская область — 403 случая;
- Ивано-Франковская область — 1274 случая;
- Кировоградская область — 466 случаев;
- г. Киев — 2569 случаев;
- Киевская область — 1375 случаев;
- Львовская область — 1285 случаев;
- Луганская область — 43 случая;
- Николаевская область — 280 случаев;
- Одесская область — 821 случай;
- Полтавская область — 266 случаев;
- Ровенская область — 1368 случаев;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область — 1108 случаев;
- Харьковская область — 892 случая;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 329 случаев;
- Черновицкая область — 2964 случая;
- Черкасская область — 387 случаев;
- Черниговская область — 127 случаев.
Напомним, с 22 мая в Украине стартовал очередной этап ослабления карантина.