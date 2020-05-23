Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n138643-v-ukraine-bolee-400-novyh-bolnyh-koronavirusom-za-sutki-sdelali-rekordnoe-kolichestvo-testov.html

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 20 тыс. 580 человек, среди них почти 1,5 тыс. детей и 4 тыс. — медработники. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 432 человек, из них 60 детей и 93 медработника. Госпитализировали 107 новых больных.

За последние сутки в Украине умерло 17 больных коронавирусом, а выздоровели 344 пациента. Всего в Украине от коронавируса вылечились 6 тыс. 929 человек, а летальных случаев — 605. Об этом 23 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки в Украине было сделано 10 тыс. 248 тестов на коронавирус методом ПЦР. Это новый рекорд по количеству сделанных за сутки тестов. Степанов добавил, что в дальнейшем количество тестирований будет увеличиваться. За весь период эпидемии в Украине сделано 277 тыс. тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения отметил, что за прошедшие сутки наибольшее количество новых инфицированных было зарегистрировано в Черновицкой области — 59 случаев, Львовской и Ровенской областях — по 45 новых больных и Киеве — 47 инфицированных.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 853 случая;

Волынская область — 759 случаев;

Днепропетровская область — 865 случаев;

Донецкая область — 143 случая;

Житомирская область — 618 случаев;

Закарпатская область — 1042 случая;

Запорожская область — 403 случая;

Ивано-Франковская область — 1274 случая;

Кировоградская область — 466 случаев;

г. Киев — 2569 случаев;

Киевская область — 1375 случаев;

Львовская область — 1285 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 280 случаев;

Одесская область — 821 случай;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1368 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1108 случаев;

Харьковская область — 892 случая;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черновицкая область — 2964 случая;

Черкасская область — 387 случаев;

Черниговская область — 127 случаев.

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал очередной этап ослабления карантина.