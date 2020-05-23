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Коронавирус в Украине

В Украине более 400 новых больных коронавирусом, за сутки сделали рекордное количество тестов (КАРТА)

23 мая 2020, 09:40
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 20 тыс. 580 человек, среди них почти 1,5 тыс. детей и 4 тыс. — медработники. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 432 человек, из них 60 детей и 93 медработника. Госпитализировали 107 новых больных.

За последние сутки в Украине умерло 17 больных коронавирусом, а выздоровели 344 пациента. Всего в Украине от коронавируса вылечились 6 тыс. 929 человек, а летальных случаев — 605. Об этом 23 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки в Украине было сделано 10 тыс. 248 тестов на коронавирус методом ПЦР. Это новый рекорд по количеству сделанных за сутки тестов. Степанов добавил, что в дальнейшем количество тестирований будет увеличиваться. За весь период эпидемии в Украине сделано 277 тыс. тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения отметил, что за прошедшие сутки наибольшее количество новых инфицированных было зарегистрировано в Черновицкой области — 59 случаев, Львовской и Ровенской областях — по 45 новых больных и Киеве — 47 инфицированных.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:



  • Винницкая область — 853 случая;
  • Волынская область — 759 случаев;
  • Днепропетровская область — 865 случаев;
  • Донецкая область — 143 случая;
  • Житомирская область — 618 случаев;
  • Закарпатская область — 1042 случая;
  • Запорожская область — 403 случая;
  • Ивано-Франковская область — 1274 случая;
  • Кировоградская область — 466 случаев;
  • г. Киев — 2569 случаев;
  • Киевская область — 1375 случаев;
  • Львовская область — 1285 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Николаевская область — 280 случаев;
  • Одесская область — 821 случай;
  • Полтавская область — 266 случаев;
  • Ровенская область — 1368 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1108 случаев;
  • Харьковская область — 892 случая;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 329 случаев;
  • Черновицкая область — 2964 случая;
  • Черкасская область — 387 случаев;
  • Черниговская область — 127 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал очередной этап ослабления карантина.


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