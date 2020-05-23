Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 2 тис. 569 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 47 киян, серед них — 14 медиків. Сімох із них госпіталізували, інші хворі лікуються вдома під наглядом лікарів.

За добу захворіли 29 жінок віком від 18 до 63 років та 16 чоловіків віком від 32 до 74 років. Також інфікування підтвердили у двох хлопчиків 7 та 14 рокiв. Про це написав мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Також за добу 13 пацієнтів подолали коронавірус, повторні тести показали негативні результати. Загалом коронавірус подолав 351 мешканець столиці.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Дарницькому районі столиці — там коронавірус підтвердили у десятьох мешканців. У Святошинському районі дев’ятеро нових хворих, у Деснянському — вісім випадків захворювання.

Водночас 23 травня під час щоденного онлайн-брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі Київ не готовий до пом’якшення карантину. Епідеміологічна ситуація у місті не відповідає одному із показників, встановлених МОЗ для пом’якшення обмежень. У Києві кількість хворих на коронавірус за останні сім днів становить 15 осіб на 100 тис. населення, а допустимий рівень — 12 осіб. Саме тому місто не може переходити до другого етапу послаблення карантину.

Проте Степанов не виключив, що найближчими днями ситуація може змінитися. Тоді буде прийняте відповідне рішення на засіданні місцевої комісії з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, вчора Кличко розповів, що такий показник з кількості захворювань — наслідок спалаху коронавірусу минулого тижня у Дарницькому інтернаті для дівчат. Проте останні шість днів кількість нових хворих не перевищувала норму. Саме тому Кличко звернувся до Кабміну з проханням дозволити запровадити хоч деякі послаблення, зокрема, відновити роботу громадського транспорту.