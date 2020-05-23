Метро в Киеве. Фото: КГГА

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Киевский метрополитен откроется 25 мая после двух месяцев вынужденной остановки работы из-за коронавирусного карантина. Столичная подземка на период действия карантина будет работать с некоторыми ограничениями.

В метро, как и в наземном транспорте, будет действовать масочный режим. Без маски или респиратора жителей Киева не будут пускать в подземку. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Все пассажиры должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Это касается пребывания в очередях возле касс и терминалов, на платформах и в вестибюле метро. В случае, если пассажиров будет очень много, вход на станции могут ограничивать или полностью закрывать.

Не будут пускать и пассажиров с симптомами ОРВИ или температурой выше 37,2°. На входе будет проводиться санитарный контроль.

Вагоны метро должны дезинфицировать каждые три часа. Также дезинфекция каждые три часа должна проводиться на платформах и в вестибюлях, в помещениях станций метрополитена для сотрудников и пассажиров.

На станциях метро и в вестибюлях также установили информационные таблички, а на полу нанесли разметку для соблюдения дистанции. Контролировать соблюдение правил будут правоохранители.

Что касается сотрудников метрополитена, они должны быть обеспечены средствами защиты. Перед сменой они будут проходить обязательную термометрию. Сотрудники с симптомами ОРВИ или температурой выше 37,2° не будут допускаться к работе.

Как сообщалось, общественный транспорт в Киеве с сегодняшнего дня начал работать в обычном режиме. Ограничения сняли с 12.00 23 мая. Это касается наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев.