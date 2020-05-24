У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138689-futbolnyy-match-ligy-chempioniv-u-brytaniyi-pryzviv-do-41-smerti-vid-koronavirusu-doslidjennya.html

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Футбольний матч Ліги Чемпіонів у Великій Британії між англійським «Ліверпулем» і іспанським «Атлетіко», який відбувся у Ліверпулі 11 березня за присутності глядачів, призвів до 41 смерті від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітичною компанією Edge Health для британської національної служби охорони здоров’я (NHS), повідомляє Daily Mail з посиланням на Sunday Times.

Загалом на стадіоні в той час було понад 52 тис. глядачів, зокрема 3 тис. вболівальників, котрі прибули з Іспанії, де тоді вже було запроваджено частковий карантин.

Цей матч був останньою великою футбольною грою в Англії до вступу обмежень у зв’язку з епідемією.

В Іспанії на той момент було близько 640 тис. інфікованих коронавірусом людей, у Великій Британії — 100 тис.

Результати дослідження показують, що протягом 25−35 днів після матчу між «Атлетіко» та «Ліверпулем» у довколишніх лікарнях померли на 41 пацієнт більше, ніж в інших.

Нагадаємо, в Україні 30 травня планують поновити матчі прем'єр-ліги з футболу, призупинені з 18 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу.