В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n138689-futbolnyy-match-ligi-chempionov-v-velikobritanii-privel-k-41-smerti-ot-koronavirusa-issledovanie.html

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Футбольный матч Лиги Чемпионов в Великобритании между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико», который состоялся в Ливерпуле 11 марта в присутствии зрителей, привел к 41 смерти от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Edge Health для британской национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday Times.

Всего на стадионе в то время было более 52 тыс. зрителей, в том числе 3 тыс. болельщиков, прибывших из Испании, где тогда уже был введен частичный карантин.

Этот матч был последней крупной футбольной игрой в Англии до вступления ограничений в связи с эпидемией.

В Испании на тот момент было около 640 тыс. инфицированных коронавирусом людей, в Великобритании — 100 тыс.

Результаты исследования показывают, что в течение 25−35 дней после матча между «Атлетико» и «Ливерпулем» в близлежащих больницах скончались на 41 пациент больше, чем в других.

Напомним, в Украине 30 мая планируют восстановить матчи премьер-лиги по футболу, приостановленные с 18 марта в связи с эпидемией коронавируса.