В Киеве возобновил работу метрополитен (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138690-v-kieve-vozobnovil-rabotu-metropoliten-foto-video.htmlРакурс
В Киеве сегодня утром, 25 мая, после двухмесячного вынужденного простоя из-за коронавирусного карантина возобновил работу столичный метрополитен.
Сегодня заработали в обычном режиме все ветки метро, сообщает «Украинская правда».
В метро пассажиров пускают только в масках и требуют соблюдать безопасную дистанцию. Наличие перчаток носит рекомендательный характер, но большинство пассажиров решили не использовать это средство защиты.
Не будут пускать в метро пассажиров с симптомами ОРВИ или температурой выше 37,2°С.
Каждые три часа во всех помещениях метрополитена будет проводиться дезинфекция.
В случае большого скопления пассажиров вход на станции может быть ограничен.
Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко показал, как подготовили метро к выходу из карантина. В подземке нанесли разметку, которая поможет пассажирам соблюдать дистанцию.