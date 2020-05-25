В Киеве возобновил работу метрополитен. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n138690-v-kieve-vozobnovil-rabotu-metropoliten-foto-video.html

Ракурс

В Киеве сегодня утром, 25 мая, после двухмесячного вынужденного простоя из-за коронавирусного карантина возобновил работу столичный метрополитен.

Сегодня заработали в обычном режиме все ветки метро, сообщает «Украинская правда».

В метро пассажиров пускают только в масках и требуют соблюдать безопасную дистанцию. Наличие перчаток носит рекомендательный характер, но большинство пассажиров решили не использовать это средство защиты.

Не будут пускать в метро пассажиров с симптомами ОРВИ или температурой выше 37,2°С.

Каждые три часа во всех помещениях метрополитена будет проводиться дезинфекция.

В случае большого скопления пассажиров вход на станции может быть ограничен.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко показал, как подготовили метро к выходу из карантина. В подземке нанесли разметку, которая поможет пассажирам соблюдать дистанцию.