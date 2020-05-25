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Ракурс
В Киеве возобновил работу метрополитен. Фото: ITC.ua

В Киеве возобновил работу метрополитен (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2020, 07:31
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В Киеве сегодня утром, 25 мая, после двухмесячного вынужденного простоя из-за коронавирусного карантина возобновил работу столичный метрополитен.

Сегодня заработали в обычном режиме все ветки метро, сообщает «Украинская правда».

В Киеве возобновил работу метрополитен. Фото: Украинская правда

В метро пассажиров пускают только в масках и требуют соблюдать безопасную дистанцию. Наличие перчаток носит рекомендательный характер, но большинство пассажиров решили не использовать это средство защиты.

В Киеве возобновил работу метрополитен. Фото: Украинская правда

Не будут пускать в метро пассажиров с симптомами ОРВИ или температурой выше 37,2°С.

В Киеве возобновил работу метрополитен. Фото: Украинская правда

Каждые три часа во всех помещениях метрополитена будет проводиться дезинфекция.

В Киеве возобновил работу метрополитен. Фото: Украинская правда

В случае большого скопления пассажиров вход на станции может быть ограничен.



Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко показал, как подготовили метро к выходу из карантина. В подземке нанесли разметку, которая поможет пассажирам соблюдать дистанцию.

Источник: Ракурс


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