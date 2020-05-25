У Вінниці вбили військовослужбовця. Фото: flickr.com

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У Вінниці поліція розслідує обставини вбивства 28-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Пораненого бійця знайшли вночі 24 травня на перехресті вулиць Шмідта — Брацлавська. Карета швидкої доставила потерпілого до лікарні, де медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Мешканець Вінниці, який служив у в/ч 3008, помер у лікарні. Про це 25 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Вінницької області.

Правоохоронці намагаються встановити обставини злочину та осіб, причетних до нього. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Убивцям загрожує до 10 років тюрми.

Військова частина 3008 Національної гвардії України на власній сторінці у Facebook повідомила, що у день своєї загибелі 28-річний старший солдат Андрій Карась мав вихідний.

Загиблий був родом із міста Бар. Служив у НГУ з 2016 року на посаді водія і неодноразово виконував службово-бойові завдання в зоні проведення АТО.

Нагадаємо, 23 травня у місті Вишгород Київській області сталася бійка між групою підлітків і двома ветеранами АТО. Під час бійки один із підлітків заволодів зброєю одного з екс-військових та застрелив опонента. Другого ветерана сильно побили.