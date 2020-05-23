На Київщині підліток застрелив ветерана АТО із його ж зброї. Фото: Кореспондент

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У Київській області в місті Вишгород цієї ночі близько 3.00 сталася бійка між групою підлітків і двома ветеранами АТО. Під час бійки один із підлітків побачив у сумці ветерана зброю, вихопив її та зробив у чоловіка прицільний постріл. Інший ветеран АТО отримав сильний удар, від якого втратив свідомість.

Підлітки втекли з місця злочину. Після того, як другий чоловік прийшов до тями, він викликав поліцію. Його товариш загинув від отриманого поранення на місці, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Загиблим виявився колишній боєць батальйону «Айдар» 45-річний Ігор Корнієнко (позивний «Корній»).

Прибулі на місце злочину поліцейські вилучили зброю МКМ-072СБ і набої. Карабін мисливський МКМ-072Сб являє собою класичний автомат Калашникова модернізований (АКМ) 70−80-х років випуску, переоснащений Київським заводом «Маяк».

Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох учасників інциденту. Серед них троє підлітків віком від 15 до 17 років і один 19-річний хлопець. Поліцейські в умисному вбивстві ветерана АТО підозрюють затриманого 16-річного підлітка, який тимчасово проживає у Сумській області. Йому оголошено підозру в навмисному вбивстві.

За даним фактом порушено два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

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