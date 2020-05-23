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Ракурс
На Киевщине подросток застрелил ветерана АТО из его же оружия. Фото: Корреспондент

На Киевщине подросток застрелил ветерана АТО из его же оружия (ФОТО)

23 мая 2020, 18:59
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В Киевской области в городе Вышгород сегодняшней ночью около 3.00 произошла драка между группой подростков и двумя ветеранами АТО. Во время драки один из подростков увидел в сумке ветерана оружие, выхватил его и произвел в мужчину прицельный выстрел. Другой ветеран АТО получил сильный удар, от которого он потерял сознание.

Подростки скрылись с места преступления. После того, как второй мужчина пришел в себя, он вызвал полицию. Его товарищ погиб от полученного ранения на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Погибшим оказался бывший боец батальона «Айдар» 45-летний Игорь Корниенко (позывной «Корней»).

Прибывшие на место преступления полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны к нему. Карабин охотничий МКМ-072Сб представляет собой классический автомат Калашникова модернизированный (АКМ) 70−80-х годов выпуска, переоснащенный Киевским заводом «Маяк».

На Киевщине подросток застрелил ветерана АТО из его же оружия. Фото Нацполиция

Правоохранителям удалось задержать четверых участников инцидента. Среди них трое подростков возрастом от 15 до 17 лет и один 19-летний парень. Полицейские в умышленном убийстве ветерана АТО подозревают задержанного 16-летнего подростка, который временно проживает в Сумской области. Ему объявлено подозрение в преднамеренном убийстве.

На Киевщине подросток застрелил ветерана АТО из его же оружия. Фото Нацполиция



По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как ранее писал «Ракурс», на Житомирщине произошло массовое убийство. Арендатор прудазастрелил семерых рыбаков. Все погибшие были добровольцами-участниками АТО

Источник: Ракурс


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