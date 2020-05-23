На Киевщине подросток застрелил ветерана АТО из его же оружия. Фото: Корреспондент

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Ракурс

В Киевской области в городе Вышгород сегодняшней ночью около 3.00 произошла драка между группой подростков и двумя ветеранами АТО. Во время драки один из подростков увидел в сумке ветерана оружие, выхватил его и произвел в мужчину прицельный выстрел. Другой ветеран АТО получил сильный удар, от которого он потерял сознание.

Подростки скрылись с места преступления. После того, как второй мужчина пришел в себя, он вызвал полицию. Его товарищ погиб от полученного ранения на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Погибшим оказался бывший боец батальона «Айдар» 45-летний Игорь Корниенко (позывной «Корней»).

Прибывшие на место преступления полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны к нему. Карабин охотничий МКМ-072Сб представляет собой классический автомат Калашникова модернизированный (АКМ) 70−80-х годов выпуска, переоснащенный Киевским заводом «Маяк».

Правоохранителям удалось задержать четверых участников инцидента. Среди них трое подростков возрастом от 15 до 17 лет и один 19-летний парень. Полицейские в умышленном убийстве ветерана АТО подозревают задержанного 16-летнего подростка, который временно проживает в Сумской области. Ему объявлено подозрение в преднамеренном убийстве.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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