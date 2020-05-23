Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

В Украине разрешат экспорт медицинских масок, но при одном условии

23 мая 2020, 18:12
999

Медицинские маски, которые недавно были самым дефицитным товаром в Украине, собираются опять продавать за границу. Во время сегодняшнего совещания под руководством президента Украины Владимира Зеленского рассматривался вопрос о разрешении экспорта украинскими производителями медицинских масок и индивидуальных средств защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию. Тем не менее, президент выдвинул обязательное условие.

Маски и другие средства индивидуальной защиты украинского производства можно будет экспортировать в том случае, если данную продукцию невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств.



На следующей неделе Кабинет министров разработает необходимые решения.

Как ранее писал «Ракурс», рейсы из Китая, которые организовали на Банковой, привозят в Украину и частные грузы. Мэр Киева Виталий Кличко получил письмо на бланке нардепа Александра Гереги с коммерческим предложением закупить для нужд города партию медицинских масок, очков и стерильных комбинезонов, которые привез из Китая самолет «Мрия».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров