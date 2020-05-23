Володимир Зеленський. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n138657-v-ukrayini-dozvolyat-eksport-medychnyh-masok-ale-za-odniieyi-umovy.html

Ракурс

Медичні маски, які нещодавно були самим дефіцитним товаром в Україні, збираються знову продавати за кордон. Під час сьогоднішньої наради під керівництвом президента України Володимира Зеленського розглядалося питання про дозвіл експорту українськими виробниками медичних масок та індивідуальних засобів захисту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час наради було вирішено дозволити українським виробникам експортувати свою продукцію. Проте, президент висунув обов’язкову умову.

Маски та інші засоби індивідуального захисту українського виробництва можна буде експортувати лише у тому випадку, якщо дану продукцію неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав.

Наступного тижня Кабінет міністрів розробить необхідні рішення.

Як раніше писав «Ракурс», рейси з Китаю, які організували на Банковій, привозять до України і приватні вантажі. Мер Києва Віталій Кличко отримав листа на бланку нардепа Олександра Гереги з комерційною пропозицією закупити для потреб міста партію медичних масок, окулярів та стерильних комбінезонів, які привіз із Китаю літак «Мрія».