Біля офісу Медведчука в Києві поліція затримала 17 осіб. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n138656-bilya-ofisu-medvedchuka-v-kyievi-policiya-zatrymala-17-osib.html

Ракурс

У Києві біля офісу лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука поліція затримала 17 осіб. Як відомо, біля офісу ОПЗЖ сьогодні зібралися активісти, які палили фаєри, підривали петарди, кидали банки з фарбою на фасад офісу і скандували «націоналістичні гасла». Акція закінчилася зіткненнями.

Наразі 17 затриманих перебувають у Печерському управлінні поліції. Правоохоронці займаються встановленням анкетних даних затриманих. Також поліцейські дають правову кваліфікацію дій кожного затриманого, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

У поліції поки що не можуть точно сказати, скільки людей приймали участь у сьогоднішній акції у Києві, а також спростовують інформацію про вибух біля офісу Медведчука.

У Нацполіції стверджують, що жодного вибуху в центрі столиці сьогодні не було. У відомстві заявляють, що проходила акція, під час якої активісти палили фаєри і підривали петарди.

Інформація про постраждалих у поліції поки що уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як раніше писав «Ракурс», в Києві в суботу, 23 травня, прогримів вибух біля офісу глави партії ОПЗЖ, проросійського політика Медведчука. Перед цим біля офісу зібралися активісти.